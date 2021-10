Stiri pe aceeasi tema

- Situație incredibila la o școala din Botoșani. O profesoara de muzica a fost inregistrata cand le spune elevilor ca cei care se vaccineaza anti-COVID-19 sunt cobai și ajung legume in cațiva ani. Doina Amarandei, profesoara de muzica in mai multe școli din județul Botoșani, a fost inregistrata in ore…

- „Testele sunt gata pozitive. Poate ați auzit la știri. Eu nu am nimic cu nimeni, Doamne ferește, faceți ce vreți, dar sunteți tineri, copii, așa. Acuma am ajuns exact ca la Auschwitz, daca te duci in spital nu mai ieși viu de acolo. Exact ca la un abator. Te-ai dus acolo, ți-o facut cruce”, le-a…

- Doina Amarandei preda muzica la mai multe unitați de invațamant din județul Botoșani, inclusiv la Liceu Teoretic „Grigore Antipa”, plasat in primele cinci ca performanțe din județ. Copiii s-au simțit vizați de discursul ei antivaccinist și antimedici, le-au spus parinților, inregistrarile au ajuns la…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, vineri, ca nu a sustinut si nu sustine vaccinarea obligatorie, relateaza Agerpres. „Vaccinarea obligatorie nu a fost niciodata sustinuta de mine in calitate de ministru al Educatiei. Nu este sustinuta nici acum. Indemnul la vaccinare este cu totul altceva,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a spus la Digi24, ca școlile trebuie sa ramana deschise, cu prezența fizica, pentru a reduce pierderile suferite pana acum in procesul de educație. Potrivit lui Cimpeanu, daca pentru acest lucru este nevoie de multe teste, statul ar urma sa achite costurile. Așadar,…

- Peste 70 de copii bolnavi de COVID sunt internați in secțiile de terapie intensiva, spune ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila. Mihaila a fost intrebata miercuri despre numarul copiilor bolnavi de COVID internați in ATI. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, si ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, conferința…

- Sorin Cimpeanu a spus ca formularul prin care parintii isi pot da acordul pentru vaccinarea elevilor va fi lansat in școli in prima zi a noului an școlar. El a susținut, din nou, ca in fiecare școala va fi desemnata o persoana care sa faciliteze legatura intre DSP si parinti, pentru a raspunde tuturor…