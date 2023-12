Milei, in varsta de 53 de ani, un fost expert TV care a ajuns celebru cu tirade pline de insulte impotriva rivalilor, a Chinei si a Papei, va devei presedinte dand deja unele semne de schimbare pragmatica si moderata, de la castigarea alegerilor sale luna trecuta. Cu toate acestea, outsiderul cu parul salbatic marcheaza un pariu major pentru Argentina: planul sau economic de terapie de soc cu reduceri drastice a cheltuielilor a fost primit bine de investitori si ar putea stabiliza economia aflata in conflict, dar risca sa impinga mai multi oameni in dificultati, in timp ce peste doua cincimi se…