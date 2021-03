Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul Liviu Cocean a fost numit astazi director intermar al SC Piete. El il inlocuieste in functie pe Ionut Nasleu, demis in urma cu o saptamana. Liviu Cocean a mai detinut functia de director adjunct al societatii, din care a demisionat in urma cu doi ani. Intrunit astazi in sedinta, Consiliul…

- Aristotel Marius Jude a fost numit in functia de director general al Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz, incepand cu data de 13 februarie 2021, pentru un mandat provizoriu de doua luni, informeaza compania printr-un comunicat remis, luni, AGERPRES. Acesta si-a dat demisia din…

- Constantin Eftimescu (68 de ani) a fost numit director general interimar al clubului Dinamo, in Consiliul de Adminstrație de astazi. Constantin Eftimescu, președintele Consiliului de Administrație de la Dinamo, are noi prerogative incepand de astazi. Intr-o ședința la care Pablo Cortacero nu a avut…

- Un roman a preluat funcția de director general al Star Transmission și director general interimar al Star Assembly Gheorghe Achim, actual director de producție Cugir in cadrul Star Transmission, a preluat funcția de director general al Star Transmission și director general interimar al Star Assembly…

- Mircea Abrudean a fost numit in functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu, publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Anterior, Abrudean a detinut functia de prefect al judetului Cluj, din care a fost eliberat…

- Istvan Zahoranszki a fost numit secretar general adjunct al Guvernului.Incepand cu data de astazi, Istvan Zahoranszki a fost numit in functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr o decizie a prim ministrului Florin Citu.Decizia a fost publicata, marti, in Monitorul…

- Sorin Manda, cumnatul actualului primar al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, este noul director general interimar al Aeroportului Internațional din Craiova. Acesta a fost numit in funcție prin hotararea Consiliului de Administrație, informeaza site-ul local Gazeta de Sud.Sorin Manda il inlocuiește in…

Consiliul de Administrație al Aeroportului l-a numit pe Manda in funcția de director interimar, pe data de 5 ianuarie, scrie Gazeta de Sud. Anterior, el a fost administrator și director general la RAT SRL Craiova,…