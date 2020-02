Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu a scris pe Facebook ca Gabriela Firea "face in ultima vreme declarații tipice pentru un primar care știe ca va pierde alegerile". Iata mesajul transmis de ministrul Economiei: "Acuza de cateva zile sabotaje inchipuite, crezand ca bucureștenii nu vad realitatea orașului lor.…

- Energia electrica si gazele pentru populatie nu au niciun motiv sa fie scumpite nici de la 1 ianuarie 2020 si nici in iulie anul viitor, cand pretul gazelor la producator va fi liberalizat, a declarat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, pentru Agerpres. Popescu a spus…

- ​Premierul Ludovic Orban continua sa afirme ca prețul energiei care ajunge la consumatorii industriali este mai ridicat decât în Germania. La fel și prețul gazelor naturale. "Am ajuns sa avem pentru companii prețuri la energie la prețuri mai mari decât în Germania",…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat ca a propus ca proiectul de lege de modificare a OUG 114 sa contina prevederi in domeniul energiei precum ridicarea barierelor de pret la producator "pentru gazele naturale la 1 iulie 2020 si pentru energia electrica la 31 decembrie 2020". "In ambele…

Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, susține ca Guvernul nu intenționeaza sa renunțe la voucherele de vacanta.

- Guvernul nu are nicio intentie sa anuleze voucherele de vacanta, acestea vor fi acordate in continuare, a declarat joi ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la deschiderea Targului de Turism al Romaniei. ‘Nu avem nicio intentie sa oprim voucherele de vacanta, am spus-o…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, participa joi dimineata la Adunarea Generala a Actionarilor Electrica, fiind pentru prima data cand un ministru participa in sedintele AGA. "Particip la Adunarea Generala a Actionarilor Electrica SA, care are loc la sediul central…