Liberalii susțin asumarea răspunderii Guvernului pe măsurile austerității Biroul Politic al PNL a votat pentru angajarea raspunderii Guvernului pe masurile de reducere a cheltuielilor si masurilor fiscale, a anunțat, luni, presedintele PNL, Nicolae Ciuca. „Subiectul care este de interes major pentru toata lumea este acela al angajarii raspunderii guvernamentale pe masurile de reducere a cheltuielilor si masurilor fiscale. Am avut discutii la nivelul liderilor PNL si am prezentat cat se poate de clar care sunt elementele fundamentale pe care PNL le-a sustinut si continua sa le sustina pentru angajarea acestei raspunderi. Elementele fundamentale sunt trei la numar, si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

