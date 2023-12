Liberalii mizează pe 2 milioane de voturi la alegerile europarlamentare din 2024 Liberalii mizeaza sa primeasca 2 milioane de voturi la alegerile europarlamentare din 2024, potrivit unor surse politice. PNL va merge pe liste proprii la toate rundele de alegeri din anul urmator. Liberalii iau in calcul sa primeasca doua milioane de voturi la alegerile europarlamentare din 2024, primele din seria de 4 runde de alegeri care vor avea loc anul viitor. PNL se bazeaza pe cifrele Eurostat, care arata ca aproximativ 50% din electorat se va prezenta la scrutinul pentru Parlamentul European, ceea ce inseamna in jur de 8 milioane de votanti. Astfel, liberalii iau in calcul un scor de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

