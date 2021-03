Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei a fost imputernicit sa depuna, in numele municipalitatii, dosarul de candidatura pentru preluarea in administrare a ariei naturale protejate Parcul Natural Vacaresti, anunța AGERPRES. Un proiect in acest sens a fost adoptat in sedinta de vineri a Consiliului General…

- Nicusor Dan, primarul general al Bucurestiului, a initiat 5 hotarari de Consiliu General ce prevad suspendarea pentru 2 ani a Planurilor Urbanistice Zonale Coordonatoare ale Sectoarelor 2, 3, 4, 5 si 6, aprobate in ultimii 2 ani, pe baza unor plangeri realizate de Asociatia Salvati Bucurestiul, Fundatia…

- Președintele PNL București, Violeta Alexandru, a anunțat ca vor fi desființate 20 de companii municipale, prima fiind Compania Municipala Turistica București S.A. In schimb, cele care vor ramane sunt STB, Energetica Servicii, Trustul Cladiri Metropolitane și Termoenergetica. „Promisiunea catre bucureșteni…

- Nicușor Dan: „In prima conferința de presa din 2021, am anunțat intenția Primariei Capitalei de a cumpara ELCEN, pentru a aduce la un loc producția și distribuția de energie termica și a moderniza in mod global sistemul de termoficare din București. E nevoie de acordul Consiliului General al Municipiului…

- Bilanțul deputatului Danuț Bica la finalul celor 4 ani de activitate. Raport de activitate al deputatului PNL Danut Bica pentru legislatura 2016 – 2020 La finalul celor patru ani de la alegerea mea ca deputat in cadrul Circumscripției electorale nr. 3 Argeș, ma simt dator sa prezint un raport punctual…

- Aurelian Badulescu a anunțat luni ca grupul consilierilor PSD nu participa la sedinta de Consiliu General al Municipiului Bucuresti pentru ca primarul Capitalei Nicușor Dan a cerut Poliției Locale sa ia toate masurile necesare astfel incat sa nu fie permis accesul in sala a tuturor consilierilor…

- ”Luni facem primul pas spre desființarea companiilor municipale costisitoare sau chiar falimentare din București.Pe langa completarea Consiliului General al Municipiului București cu noii consilieri generali și alegerea viceprimarilor Capitalei, am inclus pe ordinea de zi a ședinței CGMB din 21 decembrie…

- Primarul General Nicusor Dan a anuntat pe pagina sa de Facebook ca municipalitatea va face primul pas spre desfiintarea companiilor municipale infiintate de Firea. "Luni, 21 decembrie, facem primul pas spre desfiintarea companiilor municipale costisitoare sau chiar falimentare din Bucuresti.…