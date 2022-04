Liberalii au șefi noi! ”Colegii m-au ales pe mine președinte interimar” Liberalii l-au ”executat” dupa numai 6 luni pe Florin Cițu din fruntea lor, un record in democrația romaneasca. Tot in PNL se va mai stabili un record: organizarea unui congres in numai 7 zile, iar cei care vor candida au la dispoziție doar 3 zile pentru a-și depune moțiunile. Un alt record pe care liberalii il vor stabili intr-un stat democratic este perioada in care candidații sa dezbata moțiunile in județele țarii: doua zile. ”Colegii m-au ales pe mine președinte interimar. A fost un vot in unanimitate. Domnul Lucian Bode va fi secretar general interimar, și el a avut vot in unanimitate. La… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

