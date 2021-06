Stiri pe aceeasi tema

- Președinte PNL Bacau, Viorel Miron, anunța sprijinul de care se bucura liderul PNL, Ludovic Orban, in batalia interna din partid. Miron vorbește in numele organizației și menționeaza ca decizia a fost luata in unanimitate inca din ianuarie 2021. Citește și: USR PLUS se lupta cu PNL. Primarul…

- Analistul politic Sarmiza Andronic prevede o batalie dura in interiorul Partidului Național Liberal (PNL). Ea susține ca tensiunea dintre cei doi protagoniști, Florin Cițu și Ludovic Orban, era de mult in creștere și ciocnirile la ordinea zilei și ca de acum incolo pana la congres acestea vor deveni…

- Actualul lider al Partidului Național Liberal (PNL) Mureș, senatorul Cristian Chirteș, a anunțat sambata, 29 mai, ca va candida pentru un nou mandat de președinte al organizației PNL Mureș. Anunțul a fost facut cu ocazia unei ședințe a Comitetului Director Județean al PNL Mureș, eveniment la care au…

- Premierul Florin Citu exclude posibilitatea ca acela care va pierde alegerile pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal (PNL) sa piarda si functia obtinuta cu sustinerea politica a PNL. El a declarat, luni, intr-o emisiune la Digi 24, ca nici el nu va pierde functia de prim-ministru…

- Liberalii argeșeni au depus azi o coroana de flori la statuia lui Ion C. Bratianu, din municipiul Pitesti, la 130 de ani de la trecerea sa in neființa. Delegația condusa de deputatul Adrian Miutescu, președintele PNL Arges, a adus astfel un omagiu marelui om de stat, fondator al Partidului National…

- Liberalii, care in perioada de opoziție infierau orice gest cu accente anti-democratice ale fostului lider PSD, Liviu Dragnea, au ajuns acum sa faca exact la fel. Ajuns sa joace exact rolul lui Liviu Dragnea, adica de președinte al Camerei Deputaților și președinte al principalului partid…

- “Cu un tupeu care deja nu mai mira pe nimeni, liberalii argeșeni iși aroga, din nou, merite care nu le aparțin! Citim astazi un comunicat de presa al PNL Argeș și ne crucim: “CONSTRUIM PENTRU PITEȘTENI: GUVERNUL ROMANIEI REALIZEAZA SALA POLIVALENTA, NU PRIMARIA PITEȘTI!”, afirma liberalii. Ce uita sa…

- Biroul Politic Judetean al PNL Iasi a decis, cu unanimitate de voturi, sa sustina la viitorul congres al Partidului National Liberal candidatura actualului presedinte al formatiunii, Ludovic Orban, pentru un nou mandat in aceasta functie. „Impreuna cu membrii si colegii mei din PNL Iasi voi sustine…