- Vaccinul AstraZeneca, autorizat vineri de Agenția Europeana a Medicamentului (EMA), este privit cu reticența in țari precum Italia și Germania din punctul de vedere al eficienței in cazul persoanelor in varsta. In cele doua țari europene vaccinul va fi folosit cu precadere in cazul populației tinere.…

- Agenția Europeana a Medicamentului a recomandat astazi, 29 ianuarie, acordarea autorizației condiționate de punere pe piața pentru vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca. Daca...

- Comisia Europeana va detalia vineri un mecanism prin care se va solicita atat notificarea, cat si autorizarea exporturilor de vaccinuri anti-COVID-19 din blocul comunitar, dupa ce producatorii de vaccinuri au diminuat livrarile de doze programate pentru cele 27 de state membre ale Uniunii Europene,…

- Peste 150.000 de persoane imunizate la noi FOTO: prefectul Jud. Cluj, Mircea Abrudean. Potrivit datelor furnizate de Comitetul Național de coordonare a campaniei de vaccinare, pâna în prezent au fost imunizate peste 150.000 de persoane cu vaccinul Pfizer - BioNTech. Autoritatea…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 a transmis ca AstraZeneca a depus documentatia in vederea evaluarii spre autorizare a vaccinului inpotriva COVID 19. La data de 12 ianuarie 2021, Universitatea Oxford amp; AstraZeneca a devenit al treilea dezvoltator…

- Autoritațile au adunat pe pagina oficiala vaccinare-covid.gov.ro intrebari esențiale legate de vaccinurile anti-Covid - cum au fost facute, daca sunt eficiente și sigure, cum se va desfașura campania de imunizare -, practic, intrebarile pe care ni le punem toți și la care vrem raspunsuri de la specialiști.…