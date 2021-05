Liber la procese civile online în perioada stării de alertă Ministerul Justiției a anunțat vineri ca in perioada starii de alerta procesele civile și penale se pot desfașura online. Legea care prevede acest lucru a intrat in vigoare in 2 mai, a transmis ministerul. Legea elaborata de Ministerul Justiției toamna trecuta și intrata in vigoare in data de 2 mai 2021 prevede ca, in contextul pandemiei de COVID-19, atat procesele civile, cat si cele penale se pot desfasura online. Pana acum, utilizarea mijloacelor de comunicare online era acceptata doar in cazul audierilor din procesele penale, cu acordul persoanei in cauza, scrie Mediafax.ro. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

