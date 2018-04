Liber la finantari pentru proiecte culturale si de tineret! Primaria imparte 3,5 milioane de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, voteaza modificarile propuse la articolele declarate neconstitutionale la cele trei legi – Legea 303 privind Statutul magistratilor, Legea 304 privind Organizarea Judiciara si Legea 317 privind CSM. http://evz.ro/comisia-iordache-a-votat-eliminarea-presedintelui-din-procedura.html

- Senatul a adoptat miercuri o propunere legislativa de modificare a Legii 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si in institutii publice si amenzi pentru…

- Tinerii care vor sa-si construiasca o casa in 2018 pot primi o mana de ajutor de la stat, conform legislatiei in vigoare, prin acordarea la cerere a unui teren gratuit. Deși reglementarea e veche, credem ca sunt mulți tineri care nu știu sau unii au uitat de aceasta lege (Legea nr. 15/2003 privind sprijinul…

- La inceputul lunii trecute aradenii au fost la un pas de a ramane in frig, situația de criza de la nivelul CET Arad fiind cauzata de plata unei facturi catre unul dintre furnizorii CET. Practic, C-Gaz Energie a solicitat plata in avans a 8,5 milioane lei pentru a continua furnizarea de gaz catre…

- Municipalitatea baimareana isi asuma in acest an modernizarea, extinderea si reabilitarea strandului municipal din zona Parcului Regina Maria, precum si terenul 2 de langa stadionul Viorel Mateianu. Cel putin asa au aratat reprezentantii Primariei in cadrul sedintei de indata a Consiliului Local, desfasura…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad a inceput din aceasta saptamana distribuirea biletelor de transport interurban acordate persoanelor cu handicap. Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1)-(5) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor…

- Procedura de capitalizare a Postei Romane s-a declansat, joi, 8 februarie, prin adoptarea in Guvern a Hotararii privind participarea statului roman la majorarea capitalului social al companiei, a anuntat vineri operatorul postal. Majorarea capitalului social este in cuantum de 170.000.000 lei. Suma…

- Tinerii care vor sa-si construiasca o casa in 2018 pot primi o mana de ajutor de la stat, prin acordarea la cerere a unui teren gratuit. Totusi, pentru a putea beneficia de aceasta facilitate, solicitantii trebuie sa indeplineasca anumite conditii. Regulile pentru acordarea gratuita de teren pentru…