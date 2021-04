Stiri pe aceeasi tema

- Vești imbucuratoare in ceea ce privește starea artistului Victor Socaciu! Artistul este internat de vineri la Spitalul Monza din Capitala, fiind infectat cu noul coronavirus. Apropiații acestuia au anunțat ca starea cantarețului s-a imbunatațit dupa ce a primit oxigen. Victor Socaciu (68 de ani) a fost…

- Temperaturile primavaratice și razele blande ale soarelui de aprilie vor ramane doar un vis frumos, cel puțin pana sambata dimineața – intervalul avut in vedere de catre specialiștii ANM intr-un mesaj tip informare meteo emis in cursul acestei zile. Și spunem asta pentru ca, din cate reiese din estimarile…

- Pacienții care au avut forme severe de COVID-19 nu pot spune ca s-au vindecat, deși nu mai au virusul in organism. Se confrunta in continuare cu oboseala, insuficiența respiratorie și problemele neurologice provocate de boala. Au nevoie de recuperare de specialitate, insa in țara sunt puține astfel…

- Anul acesta, festivalul maslenița s-a desfașurat in aer liber. La evenimentul din Capitala au venit și meșterii populari si producatorii locali. Nu au lipsit nici traditionalele clatite, servite de bucatarii unui restaurant din Capitala.

- Se schimba regulile de vaccinare! In zonele cu cele mai multe cazuri, unde incidența va trece de 4,5 la mia de locuitori, se va putea vaccina orice persoana, nu doar cele din categoriile vulnerabile, incluse in primele doua etape de imunizare. Pentru ca marți numarul noilor cazuri s-a apropiat de 5…

- Șoferița din Capitala care a ucis doi copii, intrand cu mașina in ei in timp ce era sub influența bauturilor alcoolice a fost plasata in arest la domiciliu. Asta dupa ce magistrații au lasat-o inițial libera, pe control judiciar. Citește și: Vești EXCELENTE pentru romani, in plina criza economica…

- Specialiștii preconizeaza un alt cutremur major in țara noastra, care s-ar solda cu 25.000 de morți, doar in Capitala. Constantin Ionescu, directorul general al Institutului Național pentru Fizica Pamantului, a facut o serie de precizari referitoare la un posibil nou mare cutremur in țara noastra, potrivit…

- Vești ingrozitoare pentru Ilie Dumitrescu! Unul dintre fiii marelui fotbalist al Generației de Aur a Romaniei a fost prins in flagrant in timp ce vindea cocaina in apropierea unui local fițos din Capitala. Cați bani caștiga barbatul alaturi de complicele sau. Baiatul lui Ilie Dumitrescu a vandut cocaina…