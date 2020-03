Stiri pe aceeasi tema

- Libanul nu va plati eurobondurile in valoare de 1,2 miliarde de dolari scadente in 9 martie, deoarece rezervele sale valutare au atins un nivel critic si trebuie indeplinite necesitatile de baza ale poporului libanez, a anuntat sambata premierul Hassan Diab, transmit DPA si Reuters preluate de de…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a inregistrat anul trecut un profit anual de 48,9 miliarde de franci elvetieni (50,71 miliarde dolari), gratie castigurilor realizate de pe urma obligatiunilor si actiunilor straine pe care le-a cumparat, pentru a limita tendinta de apreciere a francului elvetian, transmite…

- Actiunile Tesla au crescut cu 1% in debutul sedintei bursiere de joi, dupa ce producatorul american de vehicule electrice a anuntat o vanzare suplimentara de actiuni, in valoare de doua miliarde de dolari, transmite AP. Vanzarea valorifica cresterea "meteorica" de la bursa a actiunilor din…

- Deficitul comercial al SUA a scazut in 2019 pentru prima data in ultimii sase ani, dupa ce razboiul comercial declansat de Casa Alba cu China a dus la diminuarea importurilor si a ajutat economia americana sa continue sa creasca in trimestrul patru, in pofida unei incetiniri a cheltuielilor de consum,…

- Banca Centrala a Chinei (PBOC) a anuntat ca luni va injecta pe piete lichiditati in valoare de 1.200 miliarde de yuani (173,8 miliarde de dolari) prin operatiuni repo, in conditiile in care statul asiatic se confrunta cu extinderea epidemiei cu noul coronavirus, transmit DPA si Reuters. Vor sa ajute…

- Lukoil se asteapta ca investitiile sale totale sa depaseasca 100 de miliarde de dolari in urmatorii zece ani, ca parte a noii strategii, i-a spus directorul general, Vagit Alekperov, presedintelui rus, Vladimir Putin, au anuntat marti oficialii de la Kremlin, transmite Reuters.Lukoil, al doilea…

- Datoria globala va atinge in urmatoarele luni un nou record istoric de peste 257.000 de miliarde de dolari, potrivit estimarilor publicate luni de Institute of International Finance (IIF), care nu anticipeaza vreun semn de scadere, transmite Reuters.

- ​Producatorul chinez de telefoane inteligente Xiaomi va investi peste 7 miliarde de dolari în inteligența artificiala și tehnologie 5G, de-a lungul urmatorilor 5 ani, în contextul în care competiția din aceste sectoare se înasprește, transmite Reuters, citata de Mediafax. Citește…