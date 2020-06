Stiri pe aceeasi tema

- Libanul risca o criza alimentara majora si s-ar putea ca in curind multor libanezi sa le fie greu sa-si cumpere chiar si piine din cauza crizei financiare acute, ca urmare a epidemiei de COVID-19, a avertizat joi premierul libanez, Hassan Diab Intr-un editorial in Washington Post, Hassan Diab a atras…

- Bancherii afiliati Consiliului Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) si-au exprimat nemultumirea fata de arobarea de catre Parlament a proiectului de plafonare a dobanzilor aratand ca exista riscul sa nu mai poata ajuta economia pentru iesirea din criza.

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a intalnit la sediul instituției cu reprezentanți ai mediului economic din județul Suceava pentru a discuta problemele pe care aceștia le au din cauza pandemiei cu noul coronavirus, dar și pregatirea pentru perioada ce va urma ieșirii din…

- Incep sa simta efectele indirecte ale pandemiei tot mai multe familii. Au venituri mai mici sau nesigure, facturi de achitat și abia fac fața situației. Preoții arata in aceste saptamani ca rostul Bisericii este și acela de a-i ajuta pe cei aflați in nevoi.

- Ziarul Unirea Soluția fostului președinte Traian Basescu, pentru ieșirea din criza: „Repornirea economiei! Acum!” Soluția fostului președinte Traian Basescu, pentru ieșirea din criza: „Repornirea economiei! Acum!” Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei, a solicitat Guvernului, intr-o postare…

- Presedintele libanez Michel Aoun a facut apel luni la comunitatea internationala sa acorde ajutor financiar tarii sale pentru a depasi criza financiara acuta prin care trece de cateva luni si care a fost exacerbata de propagarea noului coronavirus, transmite AFP. Libanul, supraindatorat, a anuntat…

- Uniunea Europeana a depus eforturi susținute pentru a combate criza generata de pandemia COVID 19, atat in domeniul sanatații cat și in domeniul economic. Acest lucru trebuie adus in atenția publicului, mai ales in contextul actual, cand se incearca propagarea unui curent eurosceptic, un context…

- Pivotul in fața caruia romancele vor juca in turneul preolimpic, norvegianca Kari Brattset (29 de ani) are un ajutor de nadejde la exercițiile fizice: cațelul Santi. Criza de coronavirus trece mai repede cand in casa ai un ajutor de nadejde pentru a te completa la exercițiile fizice. E și cazul pivotului…