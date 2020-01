Liban: Negocierile pentru formarea noului Guvern s-au finalizat cu succes

Stiri pe aceeasi tema

- Protestele antiguvernamentale din Beirut au culminat sambata seara cu ciocniri violente intre manifestanți și forțele de ordine, transmite BBC News . Aproape 400 de oamenii au fost raniți in cele mai violente manifestații de la izbucnirea micșarilor de protest in octombrie anul trecut. Zeci de raniți…

- Fostul ministru libanez de finante Mohamad Safadi a renuntat sambata sa devina urmatorul sef al guvernului intr-o tara care se confrunta de o luna cu o inedita miscare populara de proteste fata de clasa conducatoare acuzata de coruptie si incompetenta, transmite AFP, relateaza Agerpres.Citește…

- Libanul se confrunta de la 17 octombrie cu o miscare de protest care solicita plecarea intregii clase politice, aproape neschimbata de mai multe decenii si considerata profund corupta. In pofida unor violente sporadice, mobilizarea a ramas in general pasnica. Alaa Abu-Fakhr a decedat, marti…

- Libanul este marcat din 17 octombrie de un protest fara precedent impotriva intregii clase conducatoare, considerata a fi corupta si incapabila sa puna capat unei crize economice profunde.Protestul a dus la demisia primului ministru Saad Hariri pe 29 octombrie, dar negocierile pentru formarea…

- Mii de libanezi au demonstrat duminica, in a patra saptamana consecutiva, impotriva clasei conducatoare, in timp ce un nou guvern se lasa inca asteptat si criza economica se agraveaza, la doua saptamani de la demisia premierului sub presiunea strazii, relateaza AFP. Libanul este marcat…

- In weekend, armata si politia libaneza au reusit sa deschida principalele drumuri. De asemenea, armata i-a chemat pe manifestanti sa-si limiteze protestele in pietele publice. Unele drumuri au fost blocate cu anvelope aprinse, in timp ce altele au fost efectiv ''sigilate'' de demonstrantii care si-au…

- Saad Hariri, premierul Libanului, a anuntat marti dupa-amiaza ca va demisiona, in contextul protestelor masive de la Beirut, potrivit Times of Israel, scrie digi24.ro.Premierul a declarat ca ii va trimite demisia presedintelui Libanului, Michel Aoun, marti seara.

- "Orice solutie trebuie sa evite cufundarea intr-un vacuum (politic), pentru ca aceasta ar fi foarte periculos", a spus Nasrallah in cel de-al doilea mesaj televizat al sau de la declansarea protestelor, la 17 octombrie. "Orice vacuum va duce la haos si colaps", a subliniat el. "Avem informatii…