- Presedintele american Donald Trump a declarat ca va cere Curtii Supreme sa se implice in alegerile prezidentiale, dar experti in legislatie electorala considera ca s-ar putea ca institutia sa nu fie ultimul arbitru in acest scrutin, transmite Reuters.Citește și: Klaus Iohannis este contrazis…

- Condamnat in prima instanța la 8 ani și jumatate de inchisoare, pentru abuz in serviciu in dosarul ”Colectiv”, Cristian Popescu Piedone ar putea primi un verdict definitiv de la Curtea de Apel București la inceputul anului viitor. Inca de la debutul apelului, instanța a stabilit ca ședințele de judecata…

- Un depozit de armament al gruparii siite pro-iraniene Hezbollah a explodat marti in sudul Libanului, ranind mai multe persoane, potrivit unei surse de securitate citate de Reuters. Conform acestei surse, deflagratia a fost provocata de o ″eroare tehnica″⁣. O imensa coloana de fum negru s-a…

- SUA au acuzat vineri Hezbollah ca si-a inmultit "ascunzatorile de nitrat de amoniu" in mai multe tari europene, parand sa sugereze o posibila legatura intre miscarea siita libaneza si recenta explozie devastatoare din portul Beirut, provocata de aceasta substanta, relateaza AFP."Din 2012,…

- Miscarea siita libaneza Hezbollah se declara pregatita sa discute un nou ”pact politic” in Liban, propus de Franta, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Suntem deschisi oricarei discutii constructive cu privire la acest subiect, dar cu conditia sa fie vointa tuturor partilor libaneze”, a anuntat…

- Miscarea siita libaneza Hezbollah a anuntat ca a doborat sambata o drona israeliana care trecuse frontiera cu Libanul, scrie AFP. "Mai devreme in cursul zilei de sambata, o drona a fortelor israeliene de aparare a cazut pe teritoriul libanez", a informat la randul sau armata israeliana intr-un comunicat.…