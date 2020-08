Liban: Hezbollah anunţă că a doborât o dronă israeliană Miscarea siita libaneza Hezbollah a anuntat ca a doborat sambata o drona israeliana care trecuse frontiera cu Libanul, scrie AFP. "Mai devreme in cursul zilei de sambata, o drona a fortelor israeliene de aparare a cazut pe teritoriul libanez", a informat la randul sau armata israeliana intr-un comunicat. Hezbollah a afirmat ca luptatorii sai au doborat aceasta drona in apropierea localitatii Ayta ash-Shab. Statul evreu, tehnic in razboi cu Libanul, a declarat la sfarsitul lui iulie ca a respins o tentativa a combatantilor Hezbollah de a trece frontiera. Miscarea siita a negat insa orice implicare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

