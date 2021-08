Liban: Cinci persoane, între care trei membri Hezbollah, ucise în schimburi de focuri Cel putin cinci persoane, printre care si trei membri ai Hezbollahului siit, au fost ucise duminica in ciocniri la sud de Beirut, informeaza o sursa de securitate citata de AFP. Violentele au izbucnit in sectorul Khalde, in apropiere de capitala, cand o ambuscada a vizat cortegiul funerar al unui membru al Hezbollah ucis in ziua precedenta. Atacul a dus la schimburi de focuri intre sustinatorii partidului siit si locuitorii suniti din zona. Sambata seara, Ali Shebli, membru al puternicei miscari siite, a fost ucis de la mica distanta in timpul unei nunti de la Khalde, o vendeta care a urmat dupa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

