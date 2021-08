Liban: Cel puţin 20 de morţi în explozia unui camion cisternă Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata in explozia unui camion cisterna in regiunea Akkar din nordul Libanului, a anuntat duminica Crucea Rosie libaneza, relateaza AFP. ''Echipele noastre au evacuat 20 de cadavre si peste sapte raniti de la locul exploziei unui camion cisterna in Akkar catre spitalele din regiune'', a scris pe Twitter Crucea Rosie. Originea exploziei nu este cunoscuta deocamdata. Imaginile care circula pe retelele de socializare arata un incendiu la locul exploziei. Libanul, aflat intr-o criza economica foarte grava, se confrunta cu lipsa de combustibil de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

