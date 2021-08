LIAM PAYNE lanseaza single-ul „SUNSHINE”

Stiri pe aceeasi tema

- Rico888 lanseaza a doua piesa in limba italiana – „20 Minuti”, alaturi de Yeno. Single-ul va fi inclus pe urmatorul EP al artistului. Versurile au fost scrie de catre Rico888, iar producția finala a fost semnata de REALM. Cunoscutul artist italian Rico888, s-a facut remarcat datorita stilului sau unic…

- Felix lanseaza „Sevraj”, prima sa piesa din cariera muzicala, o poveste despre o iubire atat de puternica incat creeaza dependența. „Uite ce iți fac in inima sevraj iți dau/ O doza sa mai bata inca o data” sunt versurile prin care Felix subliniaza dependența ce se poate naște atunci cand iubești fara…

- Dimitri`s Bats lanseaza azi “Titanic” – un nou single de pe viitorul material de studio al trupei. “Titanic” este o poveste de dragoste, care s-a stins in timp, mai putin pentru protagonist, a carui dorinta “still goes on”, insa singurele momente cand isi mai poate reintalni dragostea este atunci cand…

- Sweetheart-ul Romaniei, Alessiah, face echipa cu Alpha P și lanseaza single-ul „Why”, o piesa pop, cu un ritm captivant ne duce cu gandul la o zi senina petrecuta pe plaja. Energica și fresh, melodia cu beat up-tempo a fost compusa de Alessiah, Vlad Popescu, Vlad Ciresan si Ioan Cozma, iar versurile…

- Dupa ce a strans peste jumatate de milion de vizualizari cu piesa “Brand”, indragitul vlogger Selim The Kid lanseaza cel de-al doilea single, “All Stars”, in colaborare cu Lil Dany, fiul lui Costel Biju. Piesa este compusa de Kastha John și Cristi Pascu, de Mix/Master ocupandu-se Nasty Brings the Sound,…

- Lorde a lansat un nou single, Solar Power, la doar cateva zile dupa ce a anunțat lansarea mult așteptatului sau album omonim. Piesa a fost o lansare surpriza, programata sa coincida cu eclipsa de soare din emisfera nordica. Din nou, Lorde face echipa cu producatorul Jack Antonoff, alaturi de colegii…

- Cantarețul britanic Ed Sheeran a anuntat vineri lansarea piesei "Bad Habits", primul sau cantec solo dupa patru ani si care va aparea pe piata la 25 iunie, relateaza EFE. Sheeran a facut anuntul pe Instagram, unde a postat imagini din diferite locuri din Londra, orasul in care s-a implinit…

- Jessie Ware lanseaza piesei “Hot N’ Heavy”, track care va fi inclus pe varianta deluxe a albumului “What’s Your Pleasure”. Continuand sirul lansarilor din ultimul an, Jessie Ware lanseaza astazi cel mai recent single al sau, coprodus de SG Lewis, ‘Hot N Heavy’, o piesa de dans captivanta și plina de…