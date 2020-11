Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei: 'Avem voie să aprindem iluminatul de sărbători și să permitem funcționarea chioșcurilor? Răspuns: da!' Primarul Craiovei Lia Olguta Vasilescu acuza ca prefectul de Dolj si ”insitutiile de forta si control” au cerut comerciantilor din Targul de Craciun sa inchida chioscurile, afirmand ca ”dupa ce PNL a inchis pietele si producatorii ingheata si ei, si marfurile lor la 8 grade afara, acum a venit randul chioscurilor”, desi alte sute de chioscuri functioneaza in alte zone ale orasului. ”Avem voie sa aprindem iluminatul de sarbatori? Raspuns: da! Avem voie sa permitem functionarea chioscurilor pe raza orasului? Raspuns: da! Nicio lege, ordonanta, hotarare de guvern nu interzice asta! Si atunci… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

