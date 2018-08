Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine astazi la sediul institutiei o declaratie de presa in legatura cu proiectul de lege privind sistemul public de pensii, conform Agerpres.ro Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a lansat joi seara in dezbatere publica proiectul Legii pensiilor, care urmareste…

- Ministrul Muncii, Lia-Olguta Vasilescu, va sustine vineri, la ora 12:00, la sediul institutiei o declaratie de presa in legatura cu proiectul de lege privind sistemul public de pensii. Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul Legii pensiilor,…

- Ministrul Muncii, Lia-Olguta Vasilescu, va sustine vineri, la ora 12:00, la sediul institutiei o declaratie de presa in legatura cu proiectul de lege privind sistemul public de pensii. Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a lansat joi seara in dezbatere publica proiectul Legii pensiilor, care urmareste…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a lansat in dezbatere publica proiectul Legii pensiilor. Persoanele care au opt ani peste stagiul complet de cotizare, inclusiv perioade asimilate, se vor putea pensiona pentru limita de varst...

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a lansat in dezbatere publica proiectul Legii pensiilor, care urmareste eliminarea inechitatilor dintre cei care au cotizat egal si primesc pensii diferite, dar si dintre...

- Ministerul Muncii a anuntat ca va publica proiectul noii legi a pensiilor joi seara la ora 21:00, urmand ca actul normativ sa fie prezentat vineri, la ora 12:00, de catre ministrul Lia Olguta Vasilescu, scrie g4media, precizand ca inainte de a fi prezentat de ministrul Muncii, va fi explicat joi seara…

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, si va ramane o luna in dezbatere publica pana in data de 8 septembrie, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Romania TV.…

- Peste 10.000 de hunedoreni, ar trebui sa beneficieze de recalcularea pensiilor. Sunt batrani, bolnavi, au lucrat in condiții grele, iar acum au ajuns sa aștepte sa li se faca dreptate. Pensionarii care beneficiaza de prevederile Legii 192/2015 așteapta recalcularea pensiilor. Senatorul PNL, Carmen…