- Pe platforma Sothebyreality.ro apare un anunț conform caruia se vinde unul dintre simbolurile Bucureștiului, deținut acum de fostul fotbalist Ilie Dumitrescu. Fostul fotbalist Ilie Dumitrescu a cumparat Hanul cu Tei dupa ce s-a lasat de activitatea sportiva. Atunci, era unul dintre cele mai mari magazine…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si ministrul rus de externe Serghei Lavrov nu vor avea nicio intrevedere bilaterala la reuniunea de saptamana aceasta a ministrilor de externe din statele Organizatiei de Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), a declarat luni

- Noul șef al PPC Romania (fostul ENEL) – a explicat de ce tranziția de la combustibili fosili la energii regenerabile nu este, așa cum e prezentata deseori, un cost sau chiar o povara pentru economie, ci, dimpotriva, are avantaje uriașe, inclusiv pentru consumatorul final. ”Nu putem vorbi despre…

- La 20 de ani de cand cand s-a dizolvat AXXA, trupa lui Dinu Maxer s-a transformat in școala de muzica. Și-au transformat pasiunea intr-o afacere. Solistul și vedeta de televiziune a decis sa investeasca cu fostul sau coleg, Adi Filip intr-un spațiu pentru formarea tinerilor care viseaza la o cariera…

- ”Astazi am cerut sedinta in coalitie, va fi sedinta de coalitie la ora 14.00. Vom merge in coalitie, cei de la Ministerul Finantelor ne vor prezenta de unde pot sa aduca acesti bani, pentru ca este important sa stim daca exista vreo posibilitate de a aduce bani doar pe combatere a evaziunii, pentru…

- Aceste 37 de trenuri, aflate in prezent in productie, sunt primele trenuri electrice de pasageri noi achizitionate in Romania. ”Alstom, lider global in mobilitate inteligenta si sustenabila, investeste peste 50 de milioane de euro pentru infiintarea unui depou de ultima generatie in Bucuresti, pentru…

- In zona de nord a Bucureștiului, la etajul 18 din cladirea Sky Tower, a fost amenajat un showroom de birouri ultramodern, in valoare de peste 300.000 de euro. Showroom-ul situat la etajul 18 din cladirea Sky Tower Bucharest a fost realizat de Workspace Studio, specializat in design și amenajari de birouri…

- Cladirea-mamut a fost ridicata de comuniști in orașul Galați, insa abandonata la scurt timp dupa Revolutie. Facultatea de Piscicultura nu a mai avut resurse financiare pentru a continua proiectul, astfel incat bazinul a fost lasat neterminat.