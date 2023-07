Stiri pe aceeasi tema

- Revoluția mașinilor electrice este in impas, acest lucru nu mai poate fi pus la indoiala. Acest lucru i-a lasat pe marii producatori auto mondiali sa se clatine, nesigurand cum sa procedeze intr-o cursa in care au intrat cu reticența, scrie The Telegraph. Electrificarea a fost intampinata inițial cu…

- Un brasovean care se afla la acea ora pe DN 73 mergand spre Bran a surprins incidentul si a avut parte chiar si de o „sicanare” cu pilotul avionului, scrie publicația BizBrașov . „Mergeam spre Bran si cand din fata, foarte jos, apare acest avion de mic dimensiuni. Mai multi soferi au tras spre acostament,…

- Șoferii clujeni evalueaza pagubele dupa o „cosire ca la carte” a firmei care se ocupa de intreținerea spațiilor verzi. Geamuri sparte, mașini improșcate cu iarba, totul arata care intr-un scenariu incredibil de film horror. Cositul ierbii in spatiile publice din Cluj-Napoca a devenit un pericol pentru…

- Aflat dintotdeauna intr-un con de umbra, fostul minuscul functionaras agronom ajuns cu sprijinul nemijlocit al “ciumei rosii” comisar european, ba chiar si premier al Romaniei, Dacian Julien Ciolos, face ce face pentru a intra in atentia opiniei publice. A depus vreodata Dacian Cioloș un juramant de…

- Actorul si cantaretul Harry Belafonte, care s-a dedicat si activismului politic, a murit marti, la New York, la varsta de 96 de ani, conform unei informatii publicate in presa SUA. Considerat „regele genului calypso”, Belafonte a devenit celebru in anii ’50 datorita melodiei „Banana Boat”. Albumul sau…

- Hotelul Turist din stațiunea Secu a fost inchis temporar, in urma unei sesizari primite de inspectorii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Caras Severin. Odata ajunși la hotelul cu pricina, inspectorii au constatat faptul ca operatorul economic nu respecta conditiile igienico-sanitare…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, a efectuat o vizita la șantierul peste Dunare, unde constructorii au terminat, sambata, 23 aprilie, turnarea asfaltului pe ambele sensuri de circulație. In același timp, oficialul de la Transporturi a vorbit in premiera despre data…