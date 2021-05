Lewis Hamilton, al 100-lea pole position în calificările cursei de Formula 1 din Barcelona Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) a obtinut al 100-lea pole position din cariera, cu cel mai mic timp in calificarile pentru grila de start a Marelui Premiu de Formula 1 al Spaniei, desfasurate sambata pe Circuit de Barcelona-Catalunya. Duminica, Hamilton va imparti prima linie a grilei de start cu principalul sau rival, olandezul Max Verstappen (Red Bull), transmite AFP. Britanicul a fost mai rapid cu numai 36/100 secunde decat olandezul in calificari. Pe a doua linie vor fi finlandezul Valtteri Bottas (Mercedes) si monegascul Charles Leclerc (Ferrari). Grila de start duminica, dupa al 100-lea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

