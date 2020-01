Stiri pe aceeasi tema

- Lewis Hamilton mai are contract cu Mercedes pana in anul 2021 și pentru a nu-l pierde, oficialii echipei de Formula 1 sunt dipuși sa-i ofere un nou contract, pe doi ani, cu un salariu de 45 de milioane de euro pe an, relateaza Mediafax.Decizia ar fi fost luata dupa interesul manifestat de cei de la…

- Performanțele monopostului Mercedes și absența unui coechipier pe masura in cea mai mare parte a carierei l-au ajutat pe Lewis Hamilton sa obțina pana in prezent 6 titluri mondiale și sa se apropie astfel la un singur titlu de recordul de 7 trofee deținute de Michael Schumacher. Pilotul britanic sugereaza…

- Louis Camilleri, directorul executiv al echipei Ferrari, a confirmat faptul ca Lewis Hamilton a purtat discuții în vederea unei posibile alaturari echipei cu sediul în Maranello, scrie Mediafax.Camilleri a confirmat, potrivit The Guardian, faptul ca Lewis Hamilton, actual pilot al…

- Louis Camilleri, directorul executiv al echipei Ferrari, a confirmat faptul ca Lewis Hamilton a purtat discuții in vederea unei posibile alaturari echipei cu sediul in Maranello.Camilleri a confirmat, potrivit The Guardian, faptul ca Lewis Hamilton, actual pilot al echipei Mercedes, a purtat…

- Poate fi numita cu certitudine stirea anului in Formula 1! Lewis Hamilton este dorit de Ferrari dupa ce pilotul britanic isi incheie contractul cu Mercedes-AMG. Scuderia italiana nu a dezmintit zvonurile, ba dimpotriva. Team managerul Mattia Binotto si-a exprimat admiratia fata de campionul mondial.

- Fernando Alonso s-a retras cel puțin temporar din Formula 1 la sfarșitul sezonului 2018, mai ales ca urmare a rezultatelor modeste obținute de McLaren. Spaniolul nu exclude insa posibilitatea de a reveni in Formula 1 in sezonul 2021, care ofera mai multe perspective atragatoare. Regulamentul tehnic…

- Sezonul 2019 al Formulei 1 s-a incheiat duminica pe circuitul de la Abu Dhabi cu o victorie convingatoare a celor de la Mercedes prin Lewis Hamilton, in timp ce Ferrari și Red Bull s-au duelat mai mult la boxe pentru a decide configurația finala a podiumului. Lewis Hamilton a plecat excelent din pole…

- Hamilton a dominat cursa gratie unei alegeri inteligente a pneurilor, care i-a permis sa treaca linia de sosire cu avans ceva mai mic de doua secunde fata de germanul Sebastian Vettel (Ferrari). Pe pozitia a treia, la 3,5 secunde, s-a clasat finlandezul Valtteri Bottas de la Mercedes, singurul care…