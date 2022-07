Letonia revine la serviciul militar obligatoriu Ministrul leton al apararii, Artis Pabriks, a anunțat marți restabilirea serviciului militar obligatoriu, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Rusia vecina și al razboiului din Ucraina, transmite AFP. „Actualul sistem militar al Letoniei și-a atins limitele. In același timp, nu avem niciun motiv sa credem ca Rusia iși va schimba comportamentul”, a declarat Pabriks presei. Letonia a renunțat la serviciul militar obligatoriu dupa aderarea la NATO. Din 2007, armata membrului baltic al UE este formata din soldați de cariera și din voluntari din Garda Naționala care servesc in infanterie cu jumatate… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

