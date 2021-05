Stiri pe aceeasi tema

- Letonia a interzis companiilor aeriene ale caror avioane survoleaza Belarusul accesul in spatiul aerian leton, in contextul in care Minskul este tot mai izolat, dupa deturnarea duminca a unui avion Ryanair la bordul caruia se afla opozantul Roman Protasevici din ordinul lui Aleksandr Lukasenko, relateaza…

- Liderii europeni au aprobat luni seara impunerea de noi sancțiuni impotriva Belarusului, caruia ii cer eliberarea imediata a activistului Roman Protasevici și a prietenei acestuia, Sofia Sapega, arestați duminica in urma deturnarii la Minsk, sub un fals pretext, a avionului in care calatoreau pe ruta…

- Avioanele companiilor din Belarus nu vor mai avea voie sa zboare in spațiul aerian al Uniunii Europene și nici nu vor avea acces pe aeroporturile din UE. Este una dintre sancțiunile luate de liderii Uniunii Europene, luni seara, in cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului European de la Bruxelles…

- Liderii UE, reuniti la Bruxelles, au decis luni seara sa inchida spatiul aerian al uniunii pentru avioanele din Belarus ca masura de sanctionare a regimului presedintelui Aleksandr Lukasenko, acuzat ca a ordonat deturnarea unui avion de linie al companiei Ryanair ce efectua un zbor pe ruta Atena-Vilnius…

- Liderii europeni amenința ca vor limita traficul aerian deasupra Belarusului și iau in calcul și restricționarea transportului terestru, dupa ce avionul Ryan Air in care se afla Roman Protasevici a fost deturnat duminica spre Minsk, unde jurnalistul a fost arestat, scrie Reuters. Unele companii au inceput…