- Lituania va fi pregatita daca Rusia o va deconecta de la rețeaua electrica regionala ca razbunare pentru blocarea transporturilor feroviare ale unor marfuri rusești catre exclava Kaliningrad din Moscova, dar nu este așteptata nicio confruntare militara, a declarat miercuri (22 iunie) președintele acesteia…

- Autoritațile locale din regiunea Donețk au anunțat ca o lovitura a unei rachete a ucis trei civili și a ranit șase persoane in orașul Sloviansk din estul Ucrainei. Un material video arata o cladire rezidențiala cu ferestrele aruncate in aer și balcoanele distruse. Unii dintre locuitorii din zona au…

- Ministerul rus al Apararii a publicat imagini cu ceea ce susține ca este un proces de deminare pe o plaja din apropierea portului Mariupol, Ucraina. Reuters nu a putut verifica in mod oficial toate imaginile din videoclip. In videoclip pot fi vazute vehicule speciale și personal cu detectoare de metale.…

- Președintele Dumei de Stat a Rusiei(camera inferioara a parlamentului rus), Viaceslav Volodin, a acuzat sambata Washingtonul de coordonarea operatiunilor militare din Ucraina ceea ce constituie, in opinia sa, o implicare directa a SUA intr-o actiune militara impotriva Rusiei, transmite Reuters. “Washingtonul…

- Moscova a afirmat ca armata sa a simulat tiruri de rachete cu capacitate nucleara in enclava rusa Kaliningrad.Acest anunt a fost facut in cea de-a 70-a zi a interventiei ruse in Ucraina, care a facut mii de morti si a provocat cea mai mare criza de refugiati in Europa de dupa cel de-Al Doilea Razboi…

- O inregistrare video difuzata sambata de șeful poliției regionale din Kiev , Andriy Nebytov, a declarat ca arata cadavrele a trei barbați civili din districtul Bucha, la nord de Kiev, legați și, in unele cazuri, cu caluș, cu mai multe rani de glonț care, potrivit poliției, indica faptul ca au fost torturați.…

- Gazprom se asteapta la o scadere a producției de gaze cu aproximativ 4% anul acesta, a anuntat joi Vitaly Markelov, adjunctul directorului general, un nou indiciu al impactului sanctiunilor asupra Rusiei, transmite Reuters. Markelov a declarat, fara a da amanunte suplimentare, ca firma estimeaza ca…

- Rusia tine captivi aproximativ 700 de soldați ucraineni, precum si sute de civili, potrivit guvernului de la Kiev, citat sambata de DPA. „Au sechestrat peste 1.000 de oameni”, a declarat vicepremierul Irina Veresciuk sambata la televiziunea ucraineana. Printre acestia sunt in jur de 500 de femei, a…