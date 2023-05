Stiri pe aceeasi tema

- 15 diplomati rusi expulzati de Norvegia in aceasta saptamana au incercat sa recruteze surse, sa intercepteze comunicatiile si sa cumpere tehnologie avansata, a declarat vineri, 14 aprilie, politia de securitate norvegiana PST, citata de Reuters. Adevaratii angajatori ai diplomatilor sunt serviciile…

- Intrebarea privind masura in care Rusia ramane o superputere arata ce cutremur a provocat in Europa invazia rusa a Ucrainei, apreciaza Robert Farley, profesor la Școala de Diplomație Patterson (SUA).

- Cancelarul german Olaf Scholz a sosit sambata in India, intr-o vizita de doua zile, in vederea unei consolidari a schimburilor comerciale intre cele doua tari si promovarii unui acord comercial european, in pofida unor divergente cu privire la Ucraina, relateaza AFP. "Vrem sa ne consolidam si mai mult…

- Ministrul Afacerilor Externe a declarat, la CNN, la implinirea unui an de la declanșarea razboiului Rusiei contra Ucrainei, ca retorica Moscovei privind utilizarea armelor nucleare are loc din lipsa de rezultate și a pledat pentru intarirea Flancului Estic.

- Ministrii de finante si guvernatorii bancilor centrale din G20 vor discuta de miercuri despre problemele datoriilor din economiile in curs de dezvoltare, criptomonede si presiunile inflationiste globale, au declarat oficiali indieni, citati de Reuters. Intalnirea care va avea loc in perioada 22-25 februarie,…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba a declarat ca vizita-surpriza a presedintelui SUA, Joe Biden de luni, 20 februarie, la Kiev transmite un semnal clar Rusiei ca ”nimanui nu ii este frica de tine” si a elogiat acest moment drept ”o victorie a poporului ucrainean si a presedintelui Volodimir…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a justificat, vineri, decizia statelor occidentale de a furniza armament Ucrainei, respingand criticile privind prelungirea conflictului si denuntand presupusele ambitii "imperialiste" ale Rusiei.

- Volodimir Zelenski a transmis, miercuri seara, un mesaj catre cetațeni, in care a dezvaluit ce planuri are armata Ucrainei pentru perioada urmatoare. Pentru ca situația de pe front nu este una favorabila, liderul ucrainean a luat o decizie radicala in ceea ce privește luptele duse cu Rusia. Volodimir…