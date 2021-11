Letonia a declarat, miercuri, stare de urgenta sanitara pentru trei luni, din cauza cresterii bruste a numarului de infectari cu noul coronavirus, pana la niveluri record. Rata de vaccinare anti-Covid in Letonia, ramane una dintre cele mai scazute din Uniunea Europeana. Toti angajatii din sectorul public vor trebui sa fie vaccinati pana pe 15 noiembrie. […] The post Letonia a decretat stare de urgența sanitara. Toți angajații din sectorul public trebuie sa se vaccineze appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .