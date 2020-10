Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Les Films de Cannes a Bucarest se va desfasura in perioada 23 octombrie - 1 noiembrie, filmele si evenimentele urmand sa se desfasoare in special online, in aer liber si la drive-in, cu respectarea masurilor de siguranta sanitara care vor fi la momentul respectiv, informeaza un comunicat…

- Les Films de Cannes a Bucarest festival will take place between October 23 and November 1, with films and events taking place mainly online, outdoors and as a drive-in event, in observing health protection measures, informs a press release sent to AGERPRES.Starting on October 23, at the Cinema…

- O prezența obișnuita a Festivalului de la Cannes, Naomi Kawase este invitata speciala a Les Films de Cannes a Bucarest care se desfașoara anul acesta intre 23 octombrie și 1 noiembrie. Ea va susține in cadrul festivalului un masterclass transmis in direct via Zoom, pe marele ecran, in…

- "Malmkrog", cel mai recent film al regizorului Cristi Puiu, va avea premiera in cinematografele din Romania pe 6 noiembrie, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Seria proiectiilor se deschide cu o vizionare speciala dedicata publicul din Bucuresti in cadrul unuia dintre cele mai bine cotate evenimente…

- Unul dintre cele mai asteptate filme ale anului, „Malmkrog”, productia de epoca premiata la Berlinala a regizorului roman Cristi Puiu va avea premiera in cinematografele din tara pe 6 noiembrie, relateaza News.ro.Evenimentul este precedat de o serie de proiectii speciale in avanpremiera, prima…

- Pentru ca se anunța vreme frumoasa și pentru ca se gandește la siguranța tuturor, American Independent Film Festival (14-20 septembrie) iși va desfașura toate proiecțiile in aer liber. Astfel, proiecțiile din Sala Auditorium a Muzeului Național de Arta al Romaniei se muta in Curtea de Onoare a Muzeului.…

- Cea de-a patra editie a American Independent Film Festival va avea loc intre 14 si 20 septembrie si va prezenta o selectie de filme independente americane recente, lansate in festivaluri ca Sundance, Cannes, New York, Tribeca, Telluride, Venetia, Toronto alaturi de proiectii speciale si intalniri online…

- Cu dor de filme și povești spuse in aer liber pe marele ecran, ediția a 3-a a Caravanei Les Films de Cannes iși incepe calatoria la cinematograful in aer liber de la Event Park Snagov, in weekend-ul 8-9 august. Caravana Les Films de Cannes a Snagov invita publicul la un weekend cu povești de neratat…