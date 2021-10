Leonardo DiCaprio își vinde vila din Malibu cu 10 milioane de dolari. Cum arată locuința de pe malul Oceanului Pacific Dovedește ca nu e doar un actor priceput, ci și un bun investitor. Leonardo DiCaprio iși vinde vila de lux din Malibu cu 10 milioane de dolari, cea pe care a cumparat-o in anul 1998 cu 1, 6 milioane de dolari, scrie nypost.com . Locuința are mai multe camere generoase, o plaja privata, dar și priveliște catre Oceanul Pacific. Actorul Leonardo DiCaprio s-a decis sa renunte la una dintre casele sale situata in cartierul exclusivist Carbon Beach din Malibu, California, SUA. Conform sursei citate mai sus, chiar in luna iulie a acestui an actorul in varsta de 46 de ani a facut o noua achiziție in aceeași… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

