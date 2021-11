Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de clasa a VIII-a din cel mai mare oraș al Kazahstanului, Almaty, a venit imbracat in fusta la o petrecere de școala cu tematica „Harry Potter”. Revoltat de vestimentația copilului, un profesor l-a trimis forțat la o ședința cu psihologul școlii. Ulterior, in urma discuției cu psihologul școlii,…

- Cu misiunea de deviere a asteroizilor DART a NASA pe cale de a fi lansata și un nou film cu asteroizi periculoși care vine pe Netflix, aceasta întrebare este fierbinte în mintea multor oameni. Acum, un om de știința NASA a analizat ce ar face agenția daca ar fi într-adevar un asteroid…

- Angajati ai Netflix vor protesta saptamana viitoare fata de un spectacol, considerat transfob, al celebrului umorist Dave Chappelle, pe care platforma de streaming il difuzeaza, a anuntat presa americana. In spectacolul sau "The Closer", umoristul afirma ca "genul este un fapt", si critica lucrurile…

- Brad Pitt si George Clooney sunt implicati intr-un proiect Apple Studios regizat de Jon Watts, cunoscut pentru cele mai recente trei filme „Spider-Man”. Potrivit Deadline, este luata in considerare si o lansare in cinematografe a acestui film. A fost mentionat ca Lionsgate, Sony, Netflix, Universal,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Suceava a hotarat intrarea comunei Poiana Stampei in scenariul roșu, dupa ce incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile a ajuns la 3,5 cazuri la mia de locuitori. De asemenea, comuna Zvoriștea a intrat in scenariul galben, avand o rata de infectare…

- Ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat joi ca rata de vaccinare anti-COVID in randul angajaților din invatamant este de 60%. Ministrul a mai anuntat ca pe 8 septembrie, cu cinci zile inainte de inceperea noului an scolar, va prezenta o actualizare a situatiei imunizarii, potrivit Agerpres."Vom…

- Directorul Pfizer, Albert Bourla, crede ca vom avea nevoie de imunizare anti-Covid in fiecare an, din cauza potențialului virusului de a dezvolta noi tulpini și a scaderii, in timp, a protecției vaccinurilor, relateaza Business Insider . ”Scenariul cel mai probabil este ca vom avea nevoie de vaccinare…

Revin RESTRICTIILE! Prima localitate care intra din nou in scenariul rosu Numarul cazurilor de coronavirus a inceput sa creasca cu rapiditate, iar tot mai multi romani se infecteaza iar cu virusul ucigas.