- Kira Hagi a ales sa-și croiasca drumul ei in viața, intr-un domeniu diferit de cel al celebrului ei tata, Gheorghe Hagi. Tanara și-a inceput cariera de actrița in America și avea de gand sa ramana acolo, dar ceva s-a schimbat și a renunțat la Hollywood pentru Romania. Actrița a facut dezvaluiri intr-un…

- Are milioane de fani in mediul online, este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din Romania și, inca de la o varsta frageda, Selly duce un stil de viața la care alții doar viseaza. De curand, intr-o intervenție telefonica la Antena Stars, vloggerul a spus ca refuza sa mai dea bani pe haine scumpe…

- Leonard Miron a ajuns la spital dupa ce a cazut pe scari. Artistul s-a ales cu o mana rupta și o coasta fisurata in urma accidentului care a avut loc intr-un hotel din Capitala. Leonard Miron a venit in Romania pentru a rezolva niște treburi, insa a avut parte de ghinion din cauza neatenției. Artistul…

- Bianca Rus a ajuns, de curand, de urgența la spital. A tras o sperietura sora cu moartea, atunci cand a cazut din picioare in propria ei casa. Motivul pentru care a ajuns pe mana medicilor este dezvaluit chiar de ea, in exclusivitate la Antena Stars.

- Carmen de la Salciua a dezvaluit, pentru Antena Stars, care a fost adevaratul motiv pentru care a decis sa se casatoreasca in mare secret. Totul are legatura cu pelerinajul de pe Muntele Athos și asta pentru ca de acolo artista a venit complet schimbata. Mai mult, Carmen de la Salciua a spus și de ce…

- O vedeta de la noi a inceput deja sa impodobeasca bradul deși mai este ceva pana cand vom intra in spiritul sarbatorilor de iarna. Intr-un interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars, aceasta a spus care este motivul dureros pentru care iși decoreaza casa cu doua luni inainte de Craciun.

- Cine este prințul Edward, fratele regelui Charles. Motivul pentru care a venit in Romania. Acesta se afla in Cluj -Napoca și va petrece cateva zile in țara noastra. Mai multe detalii, in articolul de mai jos. Prințul Edward se afla in Romania. Ce face la Cluj fratele regelui Charles al III-lea Prințul…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a marturisit din ce motiv nu face nunta cu logodnicul ei curand. De ce a luat aceasta decizie. S-a acomodat sau nu partenerul ei in Romania? Vedeta a dezvaluit totul despre viața de familie.