In urma cu ceva timp, Leonard Miron a trecut prin clipe cumplite, dupa ce a fost depistat cu cancer la pancreas. Din fericire, acesta a invins boala, insa la scurt timp, s-a luptat cu depresia. Fostul prezentator se simte mai bine ca niciodata, datorita ajutorului specializat.„Depresia nu este un lucru cu care sa glumești, mai ale scand o ai. Eu am trecut prin momente in car enu imi dadeam seama ca sunt deprimat. Am apelat la ajutor specializat. A trebuit sa am pe cineva care sa ma traga de maneca sa imi spuna ca unele lucruri pe car ele fac, sau nu le mai fac, nu sunt ok. Depresia este un lucru…