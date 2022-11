Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Vașniuc a ajuns la capatul puterilor. Mama vedetei a fost transportata de urgența la un spital din București. In urma cu cateva zile, in exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a oferit un inerviu in care a vorbit, cu ochii in lacrimi, despre problemele de sanatate cu care se confrunta cea…

- Betty Stoian a ajuns cu fiul ei, Matthias, pe mana medicilor, asta pentru a se asigura ca starea lui de sanatate este una buna. Fiica lui Florin Salam iși ține urmaritorii la curent cu toate momentele din viața ei, iar de aceasta data a impartașit cu fanii ei din mediul online detalii despre starea…

- Cu toții știm ca Elena Udrea a ajuns de urgența la spital, dupa ce a leșinat. De ce a ajuns fostul ministru pe mainile medicilor. Care este starea ei de sanatate in prezent. I s-a facut rau astazi, in jurul orei 10.00 și a fost suspusa unor analize.

- Reprezentantii Casei Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS) reamintesc ca printre consultatiile de preventie care sunt oferite de medicii de familie se numara si cele destinate persoanelor cu varsta de peste 40 de ani, care nu se afla in evidente cu boli cronice si nici nu manifesta semne de boala. …

- Oana și Catinca Roman au oferit un interviu, la dublu, pentru Antena Stars. Cele doua surori au spus cum se susțin reciproc, și cum iși sunt alaturi in clipele grele. Catinca Roman a vorbit și despre moartea tatalui sau, iar Oana Roman a oferit detalii despre starea de sanatate a mamei lor, Mioara Roman,…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Lenna Horvart a oferit detalii despre starea ei de sanatate. Vedeta a fost blocata la aeroport din cauza ochilor. De fiecare data cand iese din țara trebuie sa le prezinte autoritaților mai multe acte. Blondina a dezvaluit și ce planuri de viitor are.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Stephan Pelger a vorbit despre starea de sanatate a mamei sale. Celebrul designer a precizat ca mama lui se afla in Germania, iar acolo este ingrijita foarte bine. Iata ce a mai declarat!

- Regina Elisabeta a II a se confrunta cu probleme grave de sanatate. Aceasta a ajuns sub supraveghere medicala, iar medicii sunt ingrijorați de starea in care se afla. Regina se afla in Balmoral, transmite Palatul Buckingham.