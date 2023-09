Lenovo Legion Go devine oficială: consolă portabilă cu controllere detaşabile O noua consola portabila soseste pe piata la inceput de luna septembrie 2023 si e vorba despre Lenovo Legion Go. Avem de-a face cu un rival pentru Nintendo Switch si ASUS ROG Ally, iar produsul vine cu procesor Ryzen Z1. Lenovo activeaza acum pe piata terminalelor cu Windows 11 la bord si propune un ecran LCD de 8.8 inch cu rezolutie QHD+. Are si refresh rate de 144 Hz, aspect 16:10 si pana la 500 nits de luminozitate. Suporta rezolutii diferite in setari, de la 800p la 1600p. Refresh rate-ul se poate seta pe 60 Hz pentru a scadea consumul de energie. Lenovo s-a inspirat de la Nintendo Switch… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

