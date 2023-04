Stiri pe aceeasi tema

- Motorola lanseaza noul edge 40 pro, un smartphone care dispune de procesorul Snapdragon 8 Gen 2 de la Qualcomm Technologies, certificare IP68 și refresh rate de 165 Hz al ecranului. Motorola edge 40 Pro ofera o performanța cu 35% mai buna pentru CPU, o performanța cu 25% mai buna pentru GPU și o eficiența…

- Pe 23 martie Xiaomi a adus in Romania 4 telefoane noi, cele din gama Redmi Note 12. E vorba despre Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G si Redmi Note 12 Pro+ 5G. Acesta din urma aduce camera de 200 de megapixeli in segmentul midrange, o premiera. Mai jos aflati preturile lor si ofertele…

- Daca e un lucru cu care se tot lauda rivalii Samsung de pe piata pliabilelor acela este „zero gap design”. E vorba despre un design al pliabilului care sa permita inchiderea sa etansa, fara spatiu gol. Acum pana si Samsung trece la aceasta abordare, odata cu Galaxy Z Flip 5. Il vedem in imagini mai…

- Unul dintre cele mai asteptate telefoane de la MWC 2023 este realme GT3, care va duce incarcarea telefoanelor mobile la un nou prag. E vorba despre alimentarea la 240W, care deja a primit un demo pe care il vedeti mai jos. realme GT3 va fi dezvaluit la MWC 2023, pe 28 februarie si are toate sansele…

- Noul Find N2 Flip intra in categoria smartphone-urilor care se pliaza in stilul vechilor telefoane cu clapeta, din care mai fac parte, alaturi de Galaxy Z Flip4, Motorola Razr 2022 si Huawei P50 Pocket. Fata de Galaxy Z Flip4, Find N2 Flip este mai mare din mai multe puncte de vedere – ecranul principal…

- Motorola a anunțat noile dispozitive moto g – moto g73 5G , moto g53 5G, moto g23 și moto g13, toate concepute pentru a oferi consumatorilor un design modern, fotografii la un nivel imbunatațit fața de generația anterioara și o experiența sonora ceva mai buna. moto g73 5G Cu un sistem de camere de 50…

- Cu un an in urma gama Nord de la OnePlus mergea asa de bine ca se zvonea ca avea sa fie externalizata, cum a facut OPPO cu realme sau Xiaomi cu POCO. Nu s-a intamplat inca, asa ca ne pregatim de noi telefoane OnePlus Nord, precum acest OnePlus Nord CE 3, care tocmai a aparut pe web sub forma de fotografii.…

- Zvonurile despre Huawei P60 si Huawei P60 Pro dateaza de cateva luni bune, dar ele par a se intensifica acum. Avem pentru prima data si un timeline pentru debutul telefoanelor, care ar urma sa vada lumina zilei in martie 2023. Huawei P50 a fost anuntat in august 2021, deci a trecut ceva vreme si e cazul…