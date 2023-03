”Leii din Banat”, mai buni decât cei ai Băniei, pe terenul lor SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara a obținut o victorie importanta de clasament in fieful celor de la SCM U Craiova. Baschetbaliștii alb-violeți s-au impus cu 80-69 in ultima deplasare din grupa 1-10 a Ligii Naționale. Banațenii nu au inceput bine in moderna sala a oltenilor. 13-19 și 16-20 au fost rezultatele primelor doua sferturi. Așadar […] Articolul ”Leii din Banat”, mai buni decat cei ai Baniei, pe terenul lor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

