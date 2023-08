Stiri pe aceeasi tema

- Leii din Banat vor incheia miercuri cantonamentul de la Sarajevo. Baschetbaliștii banațeni s-au pregatit vreme de o saptamana in capitala Bosniei și Herțegovina. „Cel mai important este ca toți jucatorii sunt sanatoși, chiar daca intensitatea și volumul antrenamentelor au fost ridicate. Jucatorii au…

- SCM Timisoara, care se pare ca si-a modificat usor numele (la baschet) dat de unul dintre sponsorii majori, si-a aflat adversarii din competitia euroregionala Alpe Adria Cup. „Leii” vor infrunta in grupa B: BC GGMT Vienna (Austria), BC GEOSAN Kolin, BK REDSTONE Olomoucko (ambele Cehia), KK Dubrava (Croatia)…

- Cramele Recaș, care ocupa un loc fruntaș pe piața vinurilor din Romania, fiind, totodata, un important exportator de vinuri imbuteliate de o gama diversa in țari din intreaga lume, sunt și un important partener al proiectului Timișoara – Capitala Europeana a Culturii, dorind sa contribuie la susținerea…

- Potrivit MAE, in Bosnia si Hertegovina (BiH), autoritatile locale au emis, pentru urmatoarele 24 de ore (19-20 iulie), un cod rosu de furtuna. De asemenea, se mentin temperaturile ridicate pentru urmatoarele zile.Pentru informatii actualizate, se recomanda consultarea paginilor web ale Institutului…

- Koljevic a fost profesor la aceasta facultate, unde s-a format la randul sau ca scenarist, potrivit Agerpres. Cineastul, care s-a nascut in Sarajevo, astazi in Bosnia si Hertegovina, a realizat, ca regizor sau scenarist, 15 lungmetraje, doua documentare si mai multe seriale de televiziune.Koljevic a…

- SCM USV Timișoara s-a reunit pentru partea a doua a campionatului. Jucatorii se antreneaza in trei locatii din oras iar lotul este lipsit de aportul rugbistilor selectionati la loturile nationale in aceasta perioada. Cu „leii” se pregatesc in schimb numele noi acontate in aceasta vara: Alexandru Țaruș…

- Generalul de brigada Ovidiu Lungu Romania a preluat miercuri, 17 mai, functia de sef de stat major al operatiei EUFOR ALTHEA de la generalul de brigada Zoltaacute;n Somogyi Ungaria . Ceremonia de predare primire a functiei a avut loc in baza militara Camp Butmir din Sarajevo, in prezenta ambasadorilor…