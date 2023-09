Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul baschetbalistic incepe in weekend prin Cupa Romaniei. SCM Timisoara a fost repartizata in grupa de la Craiova, formatie gazda pe care o va intalni maine, in primul meci al unui sezon care va fi cu numarul 12 pentru tehnicianul Dragan Petricevic pe banca „leilor”. Prima faza programeaza șase…

- Turul 3 al Cupei Romaniei, ediția 2023-2024, a avut stabilite pentru mijlocul acestei saptamani meciurile sale.Jocurile s-au desfașurat intr-o singura manșa, eliminatorie. Au participat 30 de echipe calificate din Turul 2, printre care s-au aflat și doua dintre cele șapte caștigatoare ale Fazei regionale.…

- Baschetbalistii de la SCM Timisoara isi incheie azi cantonamentul din Bosnia si Hertegovina si se pregatesc de primele jocuri amicale. „Cel mai important este ca toți jucatorii sunt sanatoși, chiar daca intensitatea și volumul antrenamentelor au fost ridicate. Jucatorii au lucrat peste vara și au venit…

- SCM Timisoara, care se pare ca si-a modificat usor numele (la baschet) dat de unul dintre sponsorii majori, si-a aflat adversarii din competitia euroregionala Alpe Adria Cup. „Leii” vor infrunta in grupa B: BC GGMT Vienna (Austria), BC GEOSAN Kolin, BK REDSTONE Olomoucko (ambele Cehia), KK Dubrava (Croatia)…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara si-a aflat programul din noua editie de campionat. „Leii” vor debuta in jurul datei de 23 septembrie, pe teren propriu, cu CSM Galati, apoi se vor deplasa pe terenul Lagunei Bucuresti. Sezonul 2023-24 va incepe insa pentru alb-violeti mai devreme, prin intermediul Cupei…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet a luat o serie de decizii importante in legatura cu sezonul 2023-2024, atat in privinta Ligii Nationale de Baschet Masculin, cat si a Cupei Romaniei. Principala hotarare vizeaza numarul de jucatori romani pe care echipele vor fi obligate sa-i foloseasca…