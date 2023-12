Stiri pe aceeasi tema

- „Leii din Banat” au onorat sarbatoarea nationala cu un succes categoric in fata propriilor fani. A fost SCM Timisoara – ABC Laguna Bucuresti 101-68, intr-un joc practic fara istoric din Liga Nationala. Baschetbalistii alb-violeti nu doar ca au incheiat perfect luna noiembrie, cu victorii pe linie, ci…

- SCM Timisoara parcurge deocamdata o ultima luna de toamna perfecta. Daca in octombrie „leii” au avut numai infrangeri in campionat, pana acum in noiembrie, incluzand ultimul joc, de ieri seara, scor 97-85 cu slovenii de la Ilirija, in Alpe Adria Cup, baschetbalistii alb-violeti au inregistrat victorii…

- „Leii din Banat” au obtinut ieri seara o noua victorie in Alpe Adria Cup. SCM Timisoara a castigat pe terenul austriecilor de la BC Vienna, scor 92-87, si s-a bucurat de incurajarile unui grup de fani consistent. Pentru alb-violeti a fost totodata primul meci pe teren strain in sezonul actual al competitiei.…

- SCM Timisoara a suferit un nou esec in Liga Nationala, al patrulea consecutiv in campionat. „Leii” au cedat aseara pe terenul celor de la CSO Voluntari, scor 71-82. „Leii” au castigat saptamana trecuta in Alpe Adria Cup, dar au pierdut ieri seara un nou meci in elita, al patrulea la rand in campionat,…

- „Leii din Banat” au luat ieri seara startul in noua editie a competitiei euroregionale in care a fost invitata si anul trecut – Alpe Adria Cup. SCM Timisoara a invins-o pe croata KK Dubrava cu 87-69. Baschetbalistii alb-violeti s-au impus in fiecare sfert al intalnirii: 22-10, 24-23, 24-22 si 17-14.…

- SCM Timisoara a suferit al doilea esec consecutiv in Liga Nationala, in weekend, pe terenul campioanei U-BT Cluj-Napoca. Ardelenii s-au impus cu 91-69 si conduc Grupa A cu maximum de puncte. 26-15, 22-16, 24-24 si 19-14 au fost scorurile pe fiecare sfert in parte in sala „Horia Demian” din Transilvania.…

- SCM Timisoara a suferit ieri seara, in sala „Constantin Jude”, primul esec din noua stagiune baschetbalistica. „Leii din Banat” au fost invinsi de nou promovata CSM Corona Brasov, scor 81-85. Timisorenii au acuzat absentele lui Dorde Dimitrijevic, Luka Mitrovic si Antonio Nasturescu, care au dus la…

- „Leii din Banat” au pierdut cu prahovenii si se afla acum la mana adversarelor in privinta sanselor de a merge mai departe in Cupa Romaniei. A fost SCM Timisoara – CSM Petrolul Ploiesti 78-86 dupa o repriza suplimentara, intr-un joc inceput cu probleme la instalatia de iluminat a salii, altfel moderne,…