- Mai mulți fermieri din Olt au mult de munca in perioada urmatoare, vantul puternic de marți, 2 aprilie 2024, facand praf folia cu care și-au acoperit solariile. Acum raporteaza pagubele la primarie, sperand la despagubiri din partea statului.

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in weekend-ul: 23 - 24 martie 2024, in sectoarele capitalei vor fi desfașurate diverse iarmaroace și targuri cu produse și marfuri autohtone. Potrivit responsabililor, acțivitațile au scopul de a sprijini producatorii locali și de a oferi locuitorilor capitalei…

- Economie Direcția Agricola Teleorman a facut plațile catre toți legumicultorii inscriși in Programul de susținere a producției de legume in spații protejate martie 15, 2024 13:39 Legumicultorii din județul Teleorman inscriși pentru ajutorul de minimis de 1.000 euro/1.000 mp/beneficiar, acordat pentru…

- Legumicultorii inscriși pentru ajutorul de minimis de 1.000 euro/1.000 mp/beneficiar, acordat pentru susținerea producției de legume in spații protejate in perioada de extrasezon, vor primi banii cuveniți in aceasta saptamana, anunța Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR). MADR, prin direcțiile…

- Producatorii romani isi pot vinde mult mai usor specialitatile traditionale daca sunt inscrisi intr-o cooperativa, deoarece organizatia poate sa-i ajute in promovarea si valorificarea produselor obtinute in ferma la preturi corecte si pentru ei, dar si pentru consumatori, considera Ionut Diaconeasa,…

- Inca un pas important in crearea Asociației Producatorilor de Legume din Moldova a fost facut. Membrii Grupul de Inițiativa s-au intrunit in prima ședința de lucru, la Chișinau. Evenimentul a avut scop coagularea Grupului de lucru și facilitarea procesului de creare cit mai rapida a asociației. Atelierul…

- Un produs din Romania este considerat marfa de lux in vestul Europei. Pentru un pachet de cateva exemplare, germanii scot din buzunare sume neșteptate de bani. In țara la noi, e gratuit. Mai mult, mulți obișnuiesc sa il arunce la gunoi. Cum dau strainii bani grei pentru produsele romanești Un produs…

- George face agricultura inca de la varsta de 18 ani, cand a decis sa continue afacerea familiei. Acum alaturi doar de soția și tatal sau se ocupa de 6.000 de metri de pamant unde cultiva roșii. Nu mai apeleaza la mana de lucru pentru ca e prea scumpa. Nu știe insa cat va mai continua.„Ce bani... cu…