Legumele se scumpesc semnificativ, înainte de Paște. Unele produse ar putea costa cât un kilogram de carne Odata cu sezonul cald, dar și cu puțin timp inainte de Florii și Paște, apar primele legume romanesti, cum ar fi castravetii, pastaile si rosiile crescute in solarii. Doar ca preturile nu sunt tocmai cele așteptate de consumatori. De exemplu, in serele din comuna Matca, in judetul Galati, castravetii sunt numai buni de recoltat, iar pretul de pornire, cel cu care vand producatorii, este de 8-10 lei. Insa, pe tarabe sau in supermarket-uri legumele depasesc chiar si 12 lei kilogramul, adica exact cam cat carnea de pui. „La noi, pretul scade sau creste in functie de cerinta sau de oferta. Daca este… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

