Stiri pe aceeasi tema

- Grupul LEGO și Grupul Universal Music au anunțat zilele trecute lansarea LEGO VIDIYO, o experiența interactiva și inovatoare de creare de conținut video pentru a-i ajuta pe copii sa dea frau liber creativitații. Acesta reprezinta un nou mod de joaca, care incurajeaza visurile marețe ale celor mici,…

- Foto – Gard si poarta realizate din profile WPC Bencomp CAUTAM firme din toata tara interesate de COLABORARE pentru MONTAJ profile WPC produse de fabrica BENCOMP din Buzau – pentru montare garduri, terase, balustrade, lambriuri exterioare etc. Asiguram training gratuit in fabrica din Buzau. Clientii…

- Felix Jaehn a revenit cu single-ul „I Just Wanna”, dupa piesa „No Therapy”, lansata in luna august. Noua melodie este o colaborare cu trio-ul american Cheat Codes și senzația scoțiana, Bow Anderson. Cu un vibe pozitiv și un ritm catchy, piesa „I Just Wanna” este completata perfect de vocea stralucitoare…

- De cele mai multe ori suntem in centrul orașului pentru a soluționa sarcini exacte: sa achitam un serviciu, sa cumparam un dar, sa realizam o tranzacție sau sa consolidam un nou parteneriat. Este bine cand in realizarea acestora, avem parte de suport și soluții rapide.

- Au aplicat 40 de amenzi The post Colaborare intre politistii clujeni si mureseni pentru depistarea soferilor vitezomani appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Colaborare intre politistii clujeni si mureseni pentru depistarea soferilor vitezomani Credit autor: L A. Source

- Tinerii din Turda au facut alt proiect cu rezultate extraordinare. Sarbatorind Ziua Mondiala a Sanatații Mintale, asociția AMoS ED a organizat un concurs care a constat in realizarea unor... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- "Nu excludem acest lucru, dar lucrurile acestea vor fi discutate si decise dupa alegeri. Ne vedem guvernand cu un partid cu care sa putem face echipa pe un program de guvernare in primul rand pe care sa ni-l asumam. (...). Nu, nu e deloc exclusa. Da, de ce sa nu o vad posibila, dar nu prin definitie.…

- Grupul de companii Telekom Romania anunța numirea lui Vladan Pekovic in poziția de CEO, incepand cu data de 9.11.2020. Vladan Pekovic, Director Executiv Tehnologie și Informație, Telekom Romania, va prelua conducerea operațiunilor din Romania, inlocuindu-l pe Miroslav Majoros care iși incheie mandatul…