- FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2016 2017 al Ligii 1, sebuteaza in noul sezon duminica, 22 iulie, pe teren propriu, la Ovidiu, contra nou promovatei Dunarea Calarasi.Partida a fost programata sa inceapa la ora 18.00.Intalnim la debut in noua editie o nou promovata, care a facut destul de…

- Mijlocasul croat Ivan Perisic, omul meciului din semifinala cu Anglia (2-1), de la Cupa Mondiala de fotbal 2018, a laudat prestatia echipei sale si importanta acestei victorii pentru o tara mica asa cum este Croatia. "A fost un meci foarte dificil, dar stiam cat este de importanta victoria din aceasta…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și premierul Ungariei, Viktor Orban, au fost primii lideri importanți care l-au felicitat pe Recep Tayyip Erdogan pentru victoria obținuta la alaegerile prezidențiale de duminica. Liderul de la Moscova a transmis ca realegerea lui Erdogan este o dovada a ”marii autoritati…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a revendicat victoria in alegerile prezidentiale si legislative care au avut loc duminica, deschizand calea pentru un nou mandat de cinci ani in care va avea puteri sporite, relateaza AFP. "Rezultatele neoficiale ale alegerilor sunt clare. Potrivit…

- Sadio Mane, capitanul echipei Senegalului, a declarat ca ''Leii din Teranga'' au muncit mult pentru victoria cu Polonia (2-1), reusita marti la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia. "Am muncit mult pentru aceasta victorie, este ce ne doream, iar acum suntem bucurosi si nerabdatori…

- Mihalea Buzarnescu, calificata in optimi la Roland Garros dupa victoria senzaționala cu Elina Svitolina, continua parcursul solid și in proba de dublu a turneului. Buzarnescu și compatrioata Irina Maria Bara s-au calificat azi in optimile de finala dupa ce le-au invins pe favoritele patru ale turneului,…

- Duminica, 13 mai, pe o vreme potrivnica, Hușana Huși a reușit sa se impuna pe terenul echipei Vitis Șuletea cu scorul de 1-0, gol marcat de Sergiu Ruja. “Purtand de la distanța lupta pentru locul al II-lea (in clasamentul Ligii 4 Vaslui – n.r.) cu Flacara Muntenii de Sus, am reușit sa demonstram ca…

- Gigi Becali a vorbit dupa victoria CFR-ului de pe terenul Astrei, scor 2-0. Patronul roș-albaștrilor a anunțat ca Alibec va fi dat afara de la FCSB in aceasta vara, in schimb, Nicolae Dica ar putea continua chiar daca va rata titlul. "Speram intr-o minune. Noi spuneți ca Astra n-a avut atitudine. CFR…