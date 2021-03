Stiri pe aceeasi tema

- Șerban Bubenek a precizat ca legea nu permite angajarea unor ”ofițeri de comunicare”, lucru care genereaza nemulțumire in randul pacienților și al aparținatorilor acestora. ”Din cauza unei legi proaste, nu putem angaja una sau 2 persoane care sa faca legatura intre medicii care se ocupa de mai mulți…

- ”In 40 de ani de cariera in Terapie Intensiva, nu am avut nici macar o reclamație din partea vreunui aparținator. Cu fiecare persoana care vine sa se angajeze, in acea zi sau a doua zi am o discuție de 10 minute in care ii spun cateva lucruri. Primul este ca la spital vin intotdeauna bolnavi. Oamenii…

- Presedintele Societatii Romane de Anestezie și Terapie Intensiva, Serban Bubenek, a dezvaluit la Digi24 ca pacienților COVID din unele secții de terapie intensive li se da prea mult oxigen, iar acest lucru poate provoca foarte ușor incendii. ”Asta e un non-sens medical”, susține Serban Bubenek. "Se…

- Presedintele Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva, Serban Bubenek, a subliniat luni in cadrul unei dezbateri necesitatea infiintarii unei directii de infrastructura tehnica formata din specialisti din mai multe domenii, care sa controleze lucrarile efectuate in spitale. “Trebuie sa avem…

- Bogdan Stanoevici a murit astazi…rapus de COVID. Fost ministru și secretar de stat in Guvernul Ponta, adr și actor, Stanoevici era un coronasceptic declarat, participand la mitingurile anti-botnița din luna mai. Actorul Bogdan Stanoevici s-a stinsazi din viața, cu 10 zile inainte sa implineasca 63 de…

- Actorul Bogdan Stanoevici, fost ministru in Guvernul Ponta, este in coma. Desi initial a fost confirmat cu COVID-19, actorul a ajuns in stare grava dupa ce ar fi luat alta infectie din spital. Actorul si politicianul Bogdan Stanoevici (62 de ani) este internat la Terapie Intensiva, la Spitalul…