- Copiii Curcubeu sunt intruchiparea divinitații noastre, exemplul potențialului nostru divin. Copiii Curcubeu n-au mai fost niciodata pe aceasta planeta și apar langa Copiii de Cristal. Acești copii n-au teama de nimeni și de nimic și vin cu scopul unic de a darui, pentru ca au atins deja un nivel spiritual…

- Americanii de la Chrysler intenționeaza sa lanseze prima lor mașina electrica in 2025. Ea va fi dezvoltata pe arhitectura STLA și va avea un sistem multimedia de ultima generație. Producatorul prezinta acum tehnologia, denumita Chrysler Synthesis, cu ocazia CES 2023 din Las Vegas. Așadar, viitoarea…

- Primaria Brașov a deschis astazi cele trei gradini muzicale, primul dintre cele cinci proiecte votate de brașoveni in cadrul programului de bugetare participativa din acest an. Patru sunt cele mai votate proiecte de la fiecare dintre cele patru categorii, iar al cincilea este cel care a obținut finanțare…

- De peste șapte decenii, autorul de benzi desenate Puiu Manu continua sa spuna povești cu ajutorul imaginilor. Cel care a adus aventura in copilaria foștilor pionieri și șoimi ai patriei farmeca și acum generație dupa generație.

- Care este legatura dintre incalzirea locuințelor și centrele de date? Centrele de date consuma din ce in ce mai multa energie – ar putea ajunge pana in 2030 la 4% din consumul global, fața de 1% in 2018 – dar in același timp sunt extrem de ineficiente...

- In calitate de brand lider in materie de hardware de gaming, MSI anunța cu mandrie cele mai noi placi grafice NVIDIA GeForce RTX® 4080. Noile modele integreaza tehnologii de ultima generație, design extrem de performant și racire avansata. Alimentata de noua arhitectura ultra-eficienta NVIDIA Ada Lovelace,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 136 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Norvegia – 59 locuri de munca pentru: muncitor in producție, vopsitor auto, personal curațenie, electrician, croitor, muncitor in producție, tinichigiu auto, zidar,…

- Iti doresti sa te instruiesti, sa ai grad militar, dar sa ai si o viata obisnuita, de civil Le poti avea pe toate, daca indeplinesti serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei , este un anunt MApN. Pana vineri, 11 noiembrie 2022, te mai poti inscrie pentru cele…